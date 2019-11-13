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Igor Tudor, Süper Lig'e dönüyor!
6 saat önce
Teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor, Udinese'den gönderilen Igor Tudor ile görüşüyor.
Teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor, Udinese'den gönderilen Igor Tudor ile görüşüyor.
A Spor'da yer alan habere göre; Akdeniz ekibi, Hırvat teknik adamı takımın başına geçirmek için temaslara başladı.
41 yaşındaki Igor Tudor, Udinese'de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından gönderilmişti.
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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:23
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