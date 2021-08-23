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İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi - Son Dakika

İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi

23.08.2021 10:19

Geçtiğimiz aylarda kesip derisini yüzdüğü kedi ile yakalanan Fatma Ç, ifadesinde "Allah onları ben yiyeyim diye yarattı. Daha önce de kedi köpek kesip yedim" demişti. Savcılık ihbarın soyut nitelikte olduğunu kaydederek takipsizlik kararı verdi. Ancak "mala zarar verme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz kasım ayında İstanbul Tuzla'da Fatma Ç. adlı bir kadının sokaktaki kedileri kesip poşete koyarak yemek için eve götüreceği iddiası ortalığı ayağa kaldırdı. Mahalleli karşılaştıkları manzara ile şoke olurken durumu derhal polis ekiplerine bildirdi.

POŞETİN İÇİNDE KESİLMİŞ KEDİ BULUNDU

Kan donduran ihbarın ardından yapılan tespitte, kadının elindeki siyah poşetin içinde kesilmiş ve derisi yüzülmüş halde bir yavru kedi bulundu. Gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi. Bu sırada Fatma Ç.'nin geçtiğimiz yıl da sokak köpekleri için benzer canilikler yaptığı belirlendi. Yıllarca kedi ve köpekleri keserek yediği, tedavi görüp hastaneden taburcu olduktan sonra eylemlerine devam ettiği de bu olayla ortaya çıktı.

"DAHA ÖNCE DE KEDİ KÖPEK KESİP YEDİM"

Fatma Ç. ifadesinde yaptığı caniliği kabul ederek, "Kediyi kestim. Daha önce de kedi, köpek kesip yedim. Haram oldukları için pişman değilim. Suç işlediğimi de düşünmüyorum" dedi. Skandal ifadenin ardından Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebi doğrultusunda, Fatma Ç.'ye daha önce şizofreni tanısı konduğunu belirleyerek gözlem alınmasına karar verdi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Sabah'ın haberine göre skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada da yeni bilgiler ortaya çıktı. "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme" suçundan yürütülen soruşturmada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan bir ihbarla soruşturmaya başlandığı anlatıldı. İhbarda, Fatma Ç.'nin yıllardır sokak hayvanlarının derilerini soyup, iç organlarını çıkardığını ve gözaltına alındığında da "Allah onları ben yiyeyim diye yarattı" dediği anlatıldı. Bu olaydan bir gün önce de kedi derisini yüzüp poşete koyduğu vurgulandı. Savcılık ihbarın soyut nitelikte olduğunu kaydederek "takipsizlik kararı" verdi. Ancak "mala zarar verme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ŞİZOFRENİ HASTASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Hayvanlara işkence edip katleden daha sonra da yiyen kadına 2018 ve 2019 yılında da ikişer kez takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. Yine bir mahalle sakini "Sokağa çıkmaya korkar olduk. Bize yardım edin" diyerek suç duyurusunda bulundu. Ancak Fatma Ç.'nin şizofreni hastası olduğu ve cezai ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararları verildiği belirlendi.

şizofreni, İstanbul, Tuzla, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi - Son Dakika


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