İğrenç iddia, İzmir'de bir sucu idrarını damacanaya yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İğrenç iddia, İzmir'de bir sucu idrarını damacanaya yaptı - Son Dakika

İğrenç iddia, İzmir'de bir sucu idrarını damacanaya yaptı

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde bir apartmanın asansöründe, sipariş üzerine su getiren bir şahsın damacananın içerisine idrarını yaptığı iddia edildi.

İğrenç iddia, İzmir'de bir sucu idrarını damacanaya yaptı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde bir apartmanın asansöründe, sipariş üzerine su getiren bir şahsın damacananın içerisine idrarını yaptığı iddia edildi. O anlar asansörde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay Buca ilçesinde bulunan toplu konuttaki bir apartmanın asansöründe gerçekleşti. Apartman sakinlerinden bir kişi telefonla su siparişi verdi. Sipariş üzerine daireye su getiren şahıs dönüşte de boş damacanayı alarak asansöre bindi.


İdrarını boş damacanaya yaptı, ardından yere döktü


Boş damacanayı da alarak asansöre binen sucu iddiaya göre idrarını boş damacanaya yaptı; ardından da asansörün içine boşalttı. Sucu daha sonra apartmandan hızlıca uzaklaştı.


Kokudan rahatsız olup kamerayı incelediler


Apartman sakinleri idrar kokusundan dolayı şüphelenerek güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Asansör kamerasına yansıyan görüntülerde sucunun, arkasını dönüp, boş damacanayı önüne aldığı ardından da ters çevirdiği anlar görüldü. - İZMİR

İzmir, Buca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:47 Kaynak: İHA
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