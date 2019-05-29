Son Dakika Haberleri: İğrenç kitabın yayıncısı polise teslim oldu
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İğrenç kitabın yayıncısı polise teslim oldu

35 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yayıncısı Alaattin Topçu polise teslim oldu.

İğrenç kitabın yayıncısı polise teslim oldu, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yayıncısı Alaattin Topçu polise teslim oldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:10 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
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