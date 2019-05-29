İğrenç kitabın yayıncısı polise teslim oldu
35 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yayıncısı Alaattin Topçu polise teslim oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:10 Kaynak: İHA
tarafından hakkında gözaltı kararı verilen pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yayıncısı Alaattin Topçu polise teslim oldu.
(İHA)
Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlatıldı
Türkiye Barolar Birliğinden tepki çeken kitapla ilgili suç duyurusu
Cem Uzan'dan büyük merak uyandıran "12 Haziran" paylaşımı
Abdullah Şevki'nin ardından Elif Şafak'ın da çocuk istismarını öven kitap yazdığı ortaya çıktı