IGU Araştırma Konferansı 2020'de Umman'da

Uluslararası Gaz Birliği (IGU) Başkanı Joe M. Kang, IGU Araştırma Konferansı'nın 24-26 Şubat 2020'de Umman'ın başkenti Muskat'ta düzenleneceğini belirterek, "Konferans, spordaki olimpiyatlar gibi büyük bir etkinlik. Konferansın Umman'a, ülkedeki şehirlere ve Orta Doğu bölgesine büyük fırsatlar sunacağına inanıyorum." dedi.

Kang, IGU Araştırma Konferansı'na ilişkin düzenlenen basın toplantısında, etkinliğin çok başarılı geçeceğine inandığını, Umman Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed bin Hamed el Rumhi'nin de kendilerine büyük destek verdiğini söyledi.

IGU Araştırma Konferansı'nın 24-26 Şubat 2020 tarihlerinde Umman'ın başkenti Muskat'ta düzenleneceğini bildiren Kang, "Konferans, spordaki olimpiyatlar gibi büyük bir etkinlik. Konferansın Umman'a, ülkedeki şehirlere ve Orta Doğu bölgesine büyük fırsatlar sunacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kang, konferansta doğal gaz endüstrisinde yeni politika ve stratejilerin ele alınacağını belirten, "Doğal gaz piyasasında oyunun değiştiğini görüyoruz. Üretim tarafında ABD'yi görüyoruz. Tüketimde de Hindistan ve Çin oyun değiştiriciler. Umman da bilindiği üzere bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçısı. Tüketiciler daha düşük fiyat görmek isterken, üreticiler fiyatların yükselmesini istiyor. Her iki taraf için de karşılanabilir bir fiyat sürekliliği sağlar. Önümüzdeki yıllarda asıl zorluk iklim değişimi konusunda yaşanacak. Burada doğal gaz büyük rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, yenilenebilir enerjiyle birlikte kullanımı en fazla artan yakıtın doğal gaz olduğuna dikkati çeken Kang, "Elektrikle başlayıp ısınmaya ve sanayiye giden doğal gaz kullanım alanının, ulaşım ve denizcilikle genişleyeceğini görüyoruz. Özellikle denizcilikte bunu daha fazla göreceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Küresel LNG ihtiyacının yüzde 3'ünü karşılıyoruz"

Umman LNG Geliştirme Vakfı Üst Yöneticisi (CEO), Halid el Messan da Muskat'ta düzenlenecek etkinliğe hükümetin destek verdiğini belirtti.

Al Massan, binden fazla uzman ve sektör temsilcisinin katılacağı etkinliğe ev sahipliğini yapmanın gurur verici olduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl konferansta doğal gaz ve enerji sektörüne farklı bir açıdan bakacağız. Konferans, Umman'da iş yapmak isteyenlere ülke profilini göstermek için bir ayrıcalık sağlayacak." dedi.

Umman'ın küresel LNG ihtiyacının yüzde 3'ünü karşıladığını ifade eden Al Massan, "Sadece bir emtia ülkesi olarak bilinmek yerine, dünyadaki enerji sektörüne yön veren ülkeler arasında yer almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.