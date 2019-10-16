Son Dakika Haberleri: Iguana Tokyo Filmi
Son Dakika Sinema Iguana Tokyo Filmi

Iguana Tokyo Filmi

50 dakika önce

Iguana Tokyo filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Iguana Tokyo filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Tokyo'da yaşayan bir çekirdek ailenin sanal gerçeklik oyunu olan M²’ye bağlanıp oynaması sonucu gerçeklikle olan bağlarının kopmasının, ailenin evcil hayvanı iguananın bakış açısından anlatıldığı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Kaan Müjdeci'nin üstlenirken başrollerde ise Saadet Aksoy, Ertan Saban, Deniz Ülkü ve Akira Mori yer alıyorlar.

Yönetmen: Kaan Müjdeci

Senaryo: Kaan Müjdeci

Oyuncular: Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban, Deniz Ülkü, Akira Mori

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Iguana Tokyo

Yapımcı Firma: Kaan Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye, Japonya, Almanya

Orijinal Dili: Türkçe, Japonca

Filmin Süresi: 106 dk.

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:58 Kaynak: InterSinema.com
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