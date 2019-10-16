Iguana Tokyo Filmi

Tokyo'da yaşayan bir çekirdek ailenin sanal gerçeklik oyunu olan M²’ye bağlanıp oynaması sonucu gerçeklikle olan bağlarının kopmasının, ailenin evcil hayvanı iguananın bakış açısından anlatıldığı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Kaan Müjdeci'nin üstlenirken başrollerde ise Saadet Aksoy, Ertan Saban, Deniz Ülkü ve Akira Mori yer alıyorlar.
Yönetmen: Kaan Müjdeci
Senaryo: Kaan Müjdeci
Oyuncular: Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban, Deniz Ülkü, Akira Mori
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Iguana Tokyo
Yapımcı Firma: Kaan Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye, Japonya, Almanya
Orijinal Dili: Türkçe, Japonca
Filmin Süresi: 106 dk.
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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