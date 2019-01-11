İguanalar 184 Yıl Sonra Tekrar Santiago Adası'nda

- İguanalar 184 yıl sonra tekrar Santiago Adası'ndaSANTİAGO - Galapagos Takımadaları'nın Santiago Adası'nda en son 184 yıl önce evrim teorisini ortaya atan Charles Darwin tarafından görüldükten sonra soyları tükenen iguanalar tekrar doğaya salındı.

- İguanalar 184 yıl sonra tekrar Santiago Adası'nda



SANTİAGO - Galapagos Takımadaları'nın Santiago Adası'nda en son 184 yıl önce evrim teorisini ortaya atan Charles Darwin tarafından görüldükten sonra soyları tükenen iguanalar tekrar doğaya salındı.

Bir zamanlar dev kara iguanalarıyla dolu olan Santiago Adası'nda iguanaların soyu yaban domuzu gibi yırtıcı türler nedeniyle tükenmişti. En son 1835 yılında evrim teorisini ortaya atan Charles Darwin tarafından görülen iguanalar, tekrar Santiago Adası'na salındı. Galapagos Ulusal Park yetkilileri, bin 436 kara iguanasını Kuzey Seymour Adası'ndan Santiago Adası'na taşıdı. Yetkililer, iguanaların yeni evlerine nasıl uyum sağlayacağını izleyecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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