İguanasına maskeli korona önlemi aldı - Son Dakika

İguanasına maskeli korona önlemi aldı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Samet Altıntop, tropikal iklimde yaşayan ve egzotik bir kertenkele türü olan iguanasına maske takarak korona virüsten korudu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:50 Kaynak: İHA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Samet Altıntop, tropikal iklimde yaşayan ve egzotik bir kertenkele türü olan iguanasına maske takarak korona virüsten korudu.
Absent ismini verdiği iguanasıyla birlikte gezen Samet Altıntop, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı kendisi maske takarken, evcil hayvanına da önlem aldı. Altıntop ve evcil hayvanını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, meraklı bakışlarla ikiliyi izledi. - KARABÜK
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