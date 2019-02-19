İha Ağrı Temsilcisi Genç Kaza Geçirdi

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Otobüsündeki Taciz Şüphelisini Döverek Karakola Teslim Eden Şoför, O Anları Anlattı

CHP ve İYİ Parti, 23'ü Büyükşehir Olmak Üzere 50 İlde İşbirliğine Vardı