Son Dakika Haberleri: İha Ağrı Temsilcisi Genç Kaza Geçirdi

İha Ağrı Temsilcisi Genç Kaza Geçirdi

1 saat önce

İhlas Haber Ajansı (İHA) Ağrı Temsilcisi Ahmet Genç, trafik kazası geçirdi.

İha Ağrı Temsilcisi Genç Kaza Geçirdi, System.String[]
İhlas Haber Ajansı (İHA) Ağrı Temsilcisi Ahmet Genç, trafik kazası geçirdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Ağrı Temsilcisi Ahmet Genç, kent merkezi Erzurum Caddesinde seyir halindeyken ara yoldan çıkan bir aracın yandan çarpması sonucu kaza geçirdi. Kazada, yaralanan Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından Genç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:13 Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Ağrı, Genç, Güncel
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