İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan 3 kişi gözaltına alındı
04.12.2020 21:57
İstanbul Valiliği, İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İstanbul Valiliği, İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, izinsiz görüntü çektikleri belirlenen Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K'nin dün saat 10.30 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı, bu kişiler hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, "Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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