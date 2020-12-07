İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İzinsiz görüntü çektikleri gerekçesiyle 3 Aralık 'ta gözaltına alınan Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'ndeki işlemleri tamamlandı.

İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede izinsiz görüntü çektikleri tespit edilerek gözaltına alınan 2'si Rusya uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı