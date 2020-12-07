İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede izinsiz görüntü çektikleri tespit edilerek gözaltına alınan 2'si Rusya uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.
İzinsiz görüntü çektikleri gerekçesiyle 3 Aralık'ta gözaltına alınan Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
3 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
- Kaynak: AA
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