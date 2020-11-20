İHA Batman muhabiri ödül aldı - Son Dakika

İHA Batman muhabiri ödül aldı

20.11.2020 20:51
İHA Batman muhabiri ödül aldı, System.String[]

Batman Basın Konseyi tarafından ilki düzenlenen 'Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri' yarışmasında İhlas Haber Ajansı Batman temsilcisi Osman Arslan ve muhabir Hüseyin Sakar haber dalında ödül aldı.

Batman Basın Konseyi tarafından ilki düzenlenen 'Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri' yarışmasında İhlas Haber Ajansı Batman temsilcisi Osman Arslan ve muhabir Hüseyin Sakar haber dalında ödül aldı.

Batman Basın Konseyi tarafından ilki düzenlenen yılın başarılı gazetecileri ödülleri bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül törenine, Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Basın Konseyi Başkanı Ercan Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Batman Kent Konseyi Başkanı Abdulkadir Demir ve kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Batman Valisi Hulusi Şahin, "Bugün Batman Basın Konseyinin düzenlediği etkinlikte bir aradayız. Pandemiden dolayı gecikmiş bir ödül töreni idrak edeceğiz. Öncelikle Batman'da son derece etkili yerel basını hayata geçiren emeği gecen muhabirinden, mizanpajına, sahibine ve yazı işler müdürüne kadar basın çalışanlarının tamamını tek, tek tebrik ediyorum. Gazetecilik yapmak dışında başka bir niyeti olmayan herkese elimizden geldiğince destek olacağımıza şimdi tekrar bir kere daha ifade etmek istiyorum. Gazetecilik zor meslek zahmetli meslek çok önemli bir meslek 4'cü kuvvet medya sözü az bir söz değildir. Gerçekten toplumda çarpık bozuk ne varsa onu düzeltmek için uğraşan bir meslek ve halkın haber alma özgürlüğünü sağlayan bir Anayasal hakkı gerçekleştiren bir meslek o yüzden basının özgür basının olmadığı bir yerden demokrasiden bahsetmek mümkün değil o yüzden sizlerin işlevinin ne kadar önemli olduğunun farkında olduğunu ifade etmek isterim. Burada ödül alan kardeşlerimiz bunu sonuna kadar hak etmişlerdir bundan şüphem yok ama ödül almayanlarda gerçekten çok güzel hizmetler veriyorlar. Onlarda artık bir başka etkinlikte bu emeklerinin sonuçlarını alacaklardır" dedi.

Batman Basın Konseyi Başkanı Ercan Arslan ise, "Bu yıl birincisi gerçekleştirdiğimiz Yılın Başarılı Gazetecileri ödül gecesinde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. 10 Ocak'ta açıkladığımız ödül gecemizi Nisan ayında gerçekleştirmeyi hedefliyorduk. Pandemi dolayısıyla gecemizi ertelemek zorunda kalmıştık. Ulusal bazda başarılı gazetecilerimize de ödül vermeyi amaçlıyorduk ama bu salgın hastalık nedeniyle gecemizi sınırlı tuttuk. İnşallah bu Covid hastalığı bittiğinde ikincisi düzenleyeceğimiz yılın başarılı gazetecileri yarışmasında eğlenceli, müzikli bir program düzenleriz. Ödülleri alacak bu arkadaşların, ömür boyu bu ödüllere layık işler yapacaklarına inanıyorum. Kim ne derse desin, gazetecilik hala çok özel ve ayrıcalıklı bir meslek. Gazeteciliği ayakta tutan ve gelecekte daha iyi noktalara taşıyacak en önemli özellik ise yine bu özel mesleğin hakkını veren meslektaşlarımız olacaktır. 'Hakkını veren' diyoruz ya düzenlediğimiz bu ödül törenlerinin en büyük amacı da işini hakkı ile yapanlara hakkını teslim etmek. Tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla görev yapıldığı sürece, bir basın mensubu aynı zamanda kamu görevi yapmış sayılır. Bir gün herkese özgür, güçlü ve tarafsız bir yayın organı gerekebilir. Sırf bu yüzden bile tüm yurttaşlarımızın yaşadıkları yerde işini hakkı ile yapan yayın organlarına sahip çıkması ve destek vermeleri gerekiyor. İstedik ki bu ödüller gerek demokrasi kültürümüzün yaygınlaşmasına katkı sunsun, gerek meslektaşlar arasında tatlı bir rekabet başlatsın, gerek ise gazetecilik mesleğinin daha üst seviyelere taşınmasını sağlasın. Bu düşünceler ile gazeteciliğe emek veren, değer katan, katkı sunan, bedel ödeyen meslektaşlarımıza buradan şükranlarımı gönderiyorum" diye konuştu.

Yarışmada İhlas Haber Ajansı Batman temsilcisi Osman Arslan ile İhlas Haber Ajansı Batman muhabiri Hüseyin Sakar haber dalında, Batman Gazetesi'nden Murat Ezgi röportaj dalında, Anadolu Ajansından Muhyeddin Beyca fotoğraf dalında, Anadolu Ajansından Selman Tür spor dalında, TRT'den Mehmet Şirin Yılmaz yaşam dalında, İlke Haber Ajansıdan Tarhan İrtem mansiyon dalında ödül aldı. - BATMAN

İHA Batman muhabiri ödül aldı
İHA Batman muhabiri ödül aldı
İHA Batman muhabiri ödül aldı
İHA Batman muhabiri ödül aldı
İHA Batman muhabiri ödül aldı
İHA Batman muhabiri ödül aldı
İHA Batman muhabiri ödül aldı

İhlas Haber Ajansı, Basın Konseyi, Osman Arslan, Batman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İHA Batman muhabiri ödül aldı - Son Dakika


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