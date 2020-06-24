İHA Batman temsilcisine 'yılın ajans muhabiri' ödülü - Son Dakika

Dicle Life ve ARM Danışmanlık tarafından düzenlenen 'yılın enleri' çalışması kapsamında, İhlas Haber Ajansı (İHA) Batman temsilcisi Osman Arslan'a, 'yılın ajansı muhabiri' ödülü verildi.



2019 yılının en iyi ajans muhabiri seçilen İHA Batman temsilcisi Osman Arslan'a plaketi Dicle Life editörü Serhat Tufan tarafından verildi. Tufan, Osman Arslan'a başarılar dileyerek, "Bölge genelinde yaptığımız bu çalışmanın her alanda model rol teşkil etmesini diliyoruz. Batman'ımızı ve bölgemizi, iyi çalışmalarla temsil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.



İHA Batman temsilcisi Arslan da ödülü almaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. - BATMAN