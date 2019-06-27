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İHA Bölge Müdürü Çorbacı, Başkan Altıkulaç'ı ziyaret etti

6 dakika önce

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Devrekani Belediye Başkanlığına seçilen Engin Altıkulaç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İHA Bölge Müdürü Çorbacı, Başkan Altıkulaç'ı ziyaret etti, System.String[]
İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Devrekani Belediye Başkanlığına seçilen Engin Altıkulaç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, beraberinde Düzce İl Temsilcisi Ali Yıldız ve Kastamonu İl Temsilcisi Vedat İkizoğlu ile birlikte Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Altıkulaç, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Çorbacı'a bilgiler vererek, teşekkür etti. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:09 Kaynak: İHA
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