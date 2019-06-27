İHA Bölge Müdürü Çorbacı, Başkan Altıkulaç'ı ziyaret etti
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İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Devrekani Belediye Başkanlığına seçilen Engin Altıkulaç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:09 Kaynak: İHA
Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Devrekani
Belediye Başkanlığına seçilen Engin Altıkulaç
'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, beraberinde Düzce
İl Temsilcisi Ali Yıldız
ve Kastamonu
İl Temsilcisi Vedat İkizoğlu ile birlikte Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Altıkulaç, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Çorbacı'a bilgiler vererek, teşekkür etti. - KASTAMONU
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