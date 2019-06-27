İHA Bölge Müdürü Çorbacı Tosya'da ziyaretlerde bulundu
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İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ve beraberindeki ekibi, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
İhlas Haber Ajansı Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:41 Kaynak: İHA
Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ve beraberindeki ekibi, Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Tosya ilçesine gelen İHA Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı beraberinde Düzce
Sorumlusu Ali Yıldız
ve Tosya muhabiri Mehmet Ünsal
ile birlikte bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında İHA ekibi ilk olarak Kaymakam Deniz Pişkin
'e konuk oldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Pişkin, Bölge Müdürü Çorbacı ve ekibine teşekkür etti.
İHA ekibinin sonraki durağı ise Tosya Belediyesi oldu. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil
'i makamında ziyaret eden İHA Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. - KASTAMONU
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