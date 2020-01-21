İHA Bölge Müdüründen Tosya Kaymakamına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHA Bölge Müdüründen Tosya Kaymakamına ziyaret - Son Dakika

İHA Bölge Müdüründen Tosya Kaymakamına ziyaret

20 dakika önce

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret etti.

İHA Bölge Müdüründen Tosya Kaymakamına ziyaret, System.String[]

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretler için Kastamonu'nun Tosya ilçesine gelen İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e konuk oldu. Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret eden Çorbacı, misafirperverliği için teşekkür ederek bir sohbet etti. Basın ve medya üzerine gerçekleştirilen sohbetin ardından ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi.

İHA Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı'ya ziyarette İHA Düzce temsilcisi Ali Yıldız, Kastamonu temsilcisi Vedat Yunus İkizoğlu ve Tosya temsilcisi Mehmet Ünsal eşlik etti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı, Kastamonu, Kocaeli, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın cinayetleri son bulmuyor! İki kadın pompalı tüfekle öldürüldü
Duruşmada kahreden an! Ailesini katleden kişilere yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Bekmezci ifadesinde çark etti: Görüşmedim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 18:40:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İHA Bölge Müdüründen Tosya Kaymakamına ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]