Son Dakika Haberleri: İHA'dan Başkan Zeybek'e ziyaret
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İHA'dan Başkan Zeybek'e ziyaret

1 saat önce

İhlas Haber Ajansı (İHA) Afyonkarahisar ekibi Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunuldu.

İHA'dan Başkan Zeybek'e ziyaret, System.String[]
İhlas Haber Ajansı (İHA) Afyonkarahisar ekibi Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunuldu.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevine başlayan Mehmet Zeybek'e İHA Afyonkarahisar Temsilcisi Hayati Kanat ve muhabiri Ahmet Bilal Hamzaçebi ziyarette bulundu.

Karşılıklı görüş alış-verişinin bulunulduğu ziyarette Başkan Zeybek, projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hayati Kanat ise Başkan Zeybek'e çalışmalarında başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR
İhlas Haber Ajansı, Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:27 Kaynak: İHA
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