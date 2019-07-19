İHA'dan Başkan Zeybek'e ziyaret
1 saat önce
İhlas Haber Ajansı (İHA) Afyonkarahisar ekibi Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunuldu.
İhlas Haber Ajansı Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:27 Kaynak: İHA
(İHA) Afyonkarahisar ekibi Belediye Başkanı Mehmet Zeybek
'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunuldu.
31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevine başlayan Mehmet Zeybek'e İHA Afyonkarahisar Temsilcisi Hayati Kanat ve muhabiri Ahmet Bilal
Hamzaçebi ziyarette bulundu.
Karşılıklı görüş alış-verişinin bulunulduğu ziyarette Başkan Zeybek, projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hayati Kanat ise Başkan Zeybek'e çalışmalarında başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame kabul edildi Anayasa Mahkemesi, Atilla Taş hakkında kararını verdi Son Dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi Fitch 14 Türk bankasının kredi notunu düşürdü! İşte o bankalar