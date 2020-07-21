İHA'dan Karabük çıkarması - Son Dakika

İHA'dan Karabük çıkarması

İhlas Haber Ajansı'nın bölge müdürleri 2020'nin ilk 6 ayını Karabük'te değerlendirdi

KARABÜK - İhlas Haber Ajansı 2020 yılı bölge müdürleri toplantısı Karabük'te gerçekleşti.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Karabük'ün Yenice ilçesinde belediyeye ait Ihlamur Teras'ta yapılan toplantıya, İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, genel koordinatör İrfan Altıkardeş, görüntülü haberler müdürü Esra Şimşek, yazılı haberler müdürü Mehmet Ömer Kılıç ile Karabük, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Van bölge müdürleri katıldı.

3 gün süren toplantının açılışına ziyarete bulunan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Hamit Arvas ve ekibine Yenice'yi seçtikleri için teşekkür ederek, toplantının hayırlı olmasını diledi.

Toplantının açılışında konuşan İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, dünya genelinde yaşanan korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle normal olmayan bir yıl geçirdiklerini söyledi. Salgının küresel ölçekte bir krize sebep olduğunu ifade eden Arvas, Türkiye'nin bu süreci çok iyi yönettiğini belirtti. Salgın sebebiyle İhlas Haber Ajansı'nın belirlediği hedeflerden hiçbir şekilde sapma olmadığını da ifade eden Hamit Arvas, "Bu süreçte tüm ekiplerimiz, evlerinde kalan vatandaşlarımızın kaliteli haberleri okuması için cansiperane bir şekilde çalıştı. Bu süreçte çok güzel haberler üretip, zorlu sürece en iyi katkıyı sağlamaya çalıştık. Normalleşme süreci içine girdik. İkinci altı ayda bu sürecin en yakın şekilde takipçisi olacağız" dedi. Toplantının sonunda Genel Müdür Hamit Arvas tarafından başarılı bölge müdürlüklere takdir belgesi verildi.