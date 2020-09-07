İHA'dan Vali Yavuz'a ziyaret - Son Dakika

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette İHA Kocaeli Bölge Müdürü Fidan, Vali Yavuz'a İhlas Haber Ajansı'nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Kocaeli ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yavuz ise Kocaeli'nin önemli bir kent olduğunu dile getirdi.

Vali Yavuz, İHA Kocaeli Bölge Müdürü Fidan ve çalışma arkadaşlarına çalışmalarında başarılar diledi. - KOCAELİ