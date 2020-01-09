İHA duyurmuştu, o annenin hayali gerçek olacak - Son Dakika

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan osteomiyelit (kemik iltihabı) hastalığı nedeniyle 2007 ve 2013 yıllarında iki ayağını da kaybeden ağrıya duyarsızlık sendromu hastalığı ile de el parmaklarını yiyerek vücudunun çeşitli yerlerinde kalıcı hasarlar bırakan 20 yaşındaki Muhammed Emre Dinç'in annesi Dudu Dinç'in oğlu için evlerine istediği asansör, Yozgat Valisi Kadir Çakır'ın girişimleriyle gerçekleşecek.



Kayınbabasından kalma üç katlı binanın en üst katında oturan ve binalarında asansör olmadığı için engelli çocuğunu 7 yıldır sırtında taşıyarak eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezine götüren fedakar anne Dudu Dinç'in asansör hayali, Yozgat Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kurulan Yardım Toplama Fonu ile gerçek olacak. Toplanan yardımların ardından binanın dış cephesine Muhammed Emre Dinç'in kullanımına sunulmak üzere asansör yapılacak.



Binalarına oğlu için asansör yapılacağı haberini alan anne Dudu Dinç emeği geçen herkese teşekkür ederek "Oğlum 2013 yılından bu yana tekerlekli sandalyeye mahkum ve yürüyemiyor. O zamandan beri evimize sırtımda indirip sırtımda çıkartıyorum. Okuluna götürüyorum, özel eğitime gidiyor. Ben kendimi, hayatımı çocuklarıma adadım. Her şeyim çocuklarım benim. 7 gün 24 saat beraberiz. Onları çok seviyorum, sevgim sayesinde ayakta duruyorum. Asansör hayalim gerçek olacak çok yorulmuştum, yaşım da ilerliyor gücüm tükeniyor, artık zorlanıyorum oğlumu sırtımda taşırken. Allah valimizden razı olsun. Sesimi duydular ve yardım ettiler. İnşallah en kısa zamanda asansör dileğim gerçekleşir" dedi. - YOZGAT