İHA Eğitmeni: Trafikteki araçlar kadar gökyüzünde droneler göreceğiz - Son Dakika

İHA Eğitmeni: Trafikteki araçlar kadar gökyüzünde droneler göreceğiz

İHA Eğitmeni: Trafikteki araçlar kadar gökyüzünde droneler göreceğizDRONE Türk İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitim Platformu Grubu kurucusu Mustafa Kaçan, yakın bir gelecekte trafikteki araçlar kadar dronelerin gök yüzünde görülebileceğini söyledi.

İHA Eğitmeni: Trafikteki araçlar kadar gökyüzünde droneler göreceğiz

DRONE Türk İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitim Platformu Grubu kurucusu Mustafa Kaçan, yakın bir gelecekte trafikteki araçlar kadar dronelerin gök yüzünde görülebileceğini söyledi.

Rize Gençlik Spor Kültür Turizm ve Tanıtma Derneği (RİGENDER) tarafından Rize'de drone meraklılarına ehliyetli eğitim verildi. İki gün süren kursa Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'dan toplam 50 kursiyer katıldı. Eğitimler Sivil Havacılık onaylı Dronetürk Havacılık tarafından verildi. Eğitimlerde insansız hava aracının tanımı, hava hukuku ve sorumlulukları, hava aracı, uçuş dinamiği ve uçuş prensipleri, meteoroloji, havacılık frezyolojisi, seyrüsefer ve operasyon, kumanda edilebilir sistemler, itki sistemleri, aviyonik sistemler ve bakım ve onarım konuları anlatıldı.

'BÖLGE İNSANIMIZ YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ'

Rize Gençlik Spor Kültür Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Aytekin Kalender, 'Beklediğimizden fazla bir talep geldi. Demek ki bölgemiz insanı yeni teknolojilerden biri olan droneleri kabullenip sahiplenmiş. İki gün süren kursta başarılı olan kişiler İHA sistem operatörü eğitimi himayesinde verilen drone eğitim lisans belgesine sahip oldular. Bu belgeyi alan bireyler istediği yerde ilgili makamların izni ile görev yapabilecekler. Günümüz teknolojisi drone kursu ile hem ticari hem farklı şekillerde cihazı kullanabilecekler" dedi.

'DRONELERİ SADECE KAMERA ANLAMINDA DEĞERLENDİRMİYORUZ'

DroneTürk İHA Eğitim Platformu Grubu kurucusu Mustafa Kaçan, Rize ilinde droneye meraklı bir kitle ile karşılaştıklarını belirterek, 'Droneye meraklı olmak teknolojiye ve geleceğe meraklı olmak anlamına da geliyor. Biz droneleri sadece kamera anlamında değerlendirmiyoruz. Mühendislik, zirai anlanda artık droneler kullanılıyor. 2017'de arama kurtarma alanında kullanılmaya başlandı. Mesleklerle nasıl entegre olunduğunu kursiyerlere anlattık. Zirai alanda ve haritalama alanında çok yoğun bir şekilde droneler kullanılıyor. Biz eğitimlerde arabayı kullanmaktan daha çok trafik kuralarını anlatıyoruz. Yasal mevzuatları söylüyoruz. Nerelerde uçuş yapabiliriz nelere dikkat edeceğiz. Tecrübeli ve kuralarla uyan pilotlar yetiştirmek istiyoruzö dedi.

'TRAFİKTEKİ KADAR DRONLAR ETRAFIMIZDA OLACAK'

Yakın bir gelecekte trafikteki araçlar kadar droneleri de görülebileceğini anlatan Kaçan, 'Bu şu an bize biraz garip gelebilir ama bu sektör hayatın her alanında kullanılmaya başlanacak. Atıkların, hafriyatların tonaj hesabından tutunda çevre atıklarının tespiti, arama kurtarma faaliyetleri, bir tarladaki ürünün sulaması ürün kalitesine kadar verilere dronelere bağlanan sistemlerle ulaşılabilecek. Şu an fotoğraf çekilen bir araç olarak görülen droneler aslında bunun çok dışında. Görüntüleme fotoğraf çeken drone kitlesi yüzde 10 civarında. Daha çok mühendislik alanlarında kullanılıyor. Aileler bu konuda araştırma yaparak çocuklarını bu alana yönlendirebilirlerö şeklinde konuştu.

İnsansız Hava Aracı, Yakın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İHA Eğitmeni: Trafikteki araçlar kadar gökyüzünde droneler göreceğiz - Son Dakika
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