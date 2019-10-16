İHA ekibi ateş hattında

Rasulayn'da şiddetli çatışmalar sürüyor

Kent merkezinde sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı öğrenildi

Kentin farklı noktaları topçu birlikleri tarafından vuruluyor

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonların sürdüğü Rasulayn'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İhlas Haber Ajansı ekipleri o çatışmaları yakın mesafeden görüntüledi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın Doğusu'na yönelik operasyon devam ediyor. Suriye'nin Rasulayn kentinde de meskun mahal operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle bu sabah saatlerinde, Rasulayn merkezinde çatışmalar şiddetlendi. Özellikle Ceylanpınar Sınırına yakın bölgelerde şiddetli silah sesleri yükseldi. Şiddetli çatışmaların sesleri İHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kentin batısında bulunan bir çok alan ise Fırtına Obüsleri tarafından ateş altına alındı. Kentin bir çok noktasından dumanlar yükseliyor.

Öte yandan kentte terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı öğrenildi. Bu yüzden Türk Silahla Kuvvetleri ve SMO askerleri, Rasulayn'nın ara sokaklarında çok hassas ilerliyor. Belirlenen hedefler, nokta atışları ile imha ediliyor.