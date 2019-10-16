Son Dakika Haberleri: İHA ekibi ateş hattında
Son Dakika 3. Sayfa İHA ekibi ateş hattında

İHA ekibi ateş hattında

1 saat önce

İHA ekibi ateş hattında Rasulayn'da şiddetli çatışmalar sürüyor Kent merkezinde sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı öğrenildi Kentin farklı noktaları topçu birlikleri tarafından vuruluyorŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonların sürdüğü Rasulayn'da şiddetli...

İHA ekibi ateş hattında

Rasulayn'da şiddetli çatışmalar sürüyor

Kent merkezinde sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı öğrenildi

Kentin farklı noktaları topçu birlikleri tarafından vuruluyor

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonların sürdüğü Rasulayn'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İhlas Haber Ajansı ekipleri o çatışmaları yakın mesafeden görüntüledi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın Doğusu'na yönelik operasyon devam ediyor. Suriye'nin Rasulayn kentinde de meskun mahal operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle bu sabah saatlerinde, Rasulayn merkezinde çatışmalar şiddetlendi. Özellikle Ceylanpınar Sınırına yakın bölgelerde şiddetli silah sesleri yükseldi. Şiddetli çatışmaların sesleri İHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kentin batısında bulunan bir çok alan ise Fırtına Obüsleri tarafından ateş altına alındı. Kentin bir çok noktasından dumanlar yükseliyor.

Öte yandan kentte terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı öğrenildi. Bu yüzden Türk Silahla Kuvvetleri ve SMO askerleri, Rasulayn'nın ara sokaklarında çok hassas ilerliyor. Belirlenen hedefler, nokta atışları ile imha ediliyor.

İHA ekibi ateş hattında

Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trump'ın tehditleri Türk insanına soruldu! İşte anketten çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz? İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na: CHP gereğini yapacak; çünkü münasebetsiz bir cümle kurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 15:58:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İHA ekibi ateş hattında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]