İHA ekibi Telabyad'da
10 dakika önce
İHA ekibi, Barış Pınar Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın elinden kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad kent merkezini görüntülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
İHA ekibi, Barış Pınar Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'nın elinden kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad kent merkezini görüntülüyor.
Milli Suriye Ordusu bayrakları ile donatılan kent merkezinde, teröristlerin sözde karargah olarak kullanıldığı bina çevresinde yoğun güvenlik tedbirleri alındığı görüldü.
Türkiye tarafından bölgedeki sivil halk için açılan mobil ekmek fırını ve mobil hastane de görüntüleniyor.
Kentteki binaların büyük bir bölümünün hasar almadığı görülürken, kent sokakların boş olması dikkat çekiyor.
(İHA)
Twitter'dan büyük skandal! Teröristbaşı Mazlum Kobani'nin hesabını onayladılar Suriye'deki petrol yataklarını korumak isteyen ABD, bölgeye askeri takviye yapacak 300 kadar Rus askeri polisi Suriye'ye ulaştı Uluslararası Af Örgütü'nden küstah rapor! Türkiye yüzlerce mülteciyi kandırarak ya da zorla Suriye'ye gönderdi yalanı