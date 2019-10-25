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- İHA ekibi Telabyad'da

1 saat önce

- İHA ekibi Telabyad'daTEL ABYAD - İHA ekibi, Barış Pınar Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın elinden kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad kent merkezini görüntülüyor.

- İHA ekibi Telabyad'da

TEL ABYAD - İHA ekibi, Barış Pınar Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'nın elinden kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad kent merkezini görüntülüyor.

Milli Suriye Ordusu bayrakları ile donatılan kent merkezinde, teröristlerin sözde karargah olarak kullanıldığı bina çevresinde yoğun güvenlik tedbirleri alındığı görüldü.

Türkiye tarafından bölgedeki sivil halk için açılan mobil ekmek fırını ve mobil hastane de görüntüleniyor.

Kentteki binaların büyük bir bölümünün hasar almadığı görülürken, kent sokakların boş olması dikkat çekiyor.

- İHA ekibi Telabyad'da

Telabyad, Suriye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:18 Kaynak: İHA
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