İHA ekibinden Vali Atay'a ziyaret - Son Dakika

İhlas Haber Ajansı Düzce ekibi, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Düzce'ye Vali olarak atanan Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Düzce Valiliği görevine atanan Cevdet Atay'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda İhlas Haber Ajansı Düzce Sorumlusu Ali Yıldız ile muhabirler Selçuk Akyol, Enes Bektaş Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ederek, tebrik etti. Ziyarette Düzce ile ilgili ilk izlenimlerine değinen Vali Cevdet Atay, Düzce'nin Türkiye'nin en kozmopolit ili olduğunu ve birçok milletin örnek olacak bir şekilde kardeşlik çerçevesinde yaşadığını dile getirdi. İhlas Haber Ajansı Düzce Büro sorumlusu Ali Yıldız ise Düzce'de görev yapan gazetecilerin görevlerini yapabilmek için canla başla çalıştıklarını, asıl gayelerinin ise Düzce'yi ulusal ve uluslararası anlamda yaptıkları haberlerle tanıtmak olduğunu belirterek, "Bazen işimiz gereği asayiş haberlerini de yapmak zorunda kalıyoruz. Ancak görev yaptığımız Düzce'yi hem ulusal hemde uluslar arası mecralarda güzel yönleriyle tanıtmak asıl amacımızdır. Bu kapsamda gece gündüz görev yaparken sizinde desteğinizi bekliyoruz" dedi.



Vali Cevdet Atay ise basın mensuplarına görevlerini doğru habercilik noktasında yapmak için elinden geleni yapacağını belirtti. - DÜZCE