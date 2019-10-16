İHA ekibine saldıran zanlılar adliyeye sevk edildi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Hamam sokakta, terör örgütü YPG tarafından atılan havan mermisi ve roket sonrası çekim yapan İhlas Haber Ajansı ekibine saldıran 4 kişi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatının 3'üncü gününde sivil vatandaşları hedef alan terör örgütü YPG'nın saldırısının ardından mahallede çekim yapan İhlas Haber Ajansı muhabiri Beril Solmuşgül ve kameraman Murat Başal'a saldırıp darp eden 4 şüpheli Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.B., M.A., Z.A., ve S.İ. isimi 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Adliyesi'ne getirildi.

Zanlıların adliyedeki işlemleri sürüyor.