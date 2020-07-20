İHA ekibini pazarcı esnafı bıçaklarla karşıladı - Son Dakika

İHA ekibini pazarcı esnafı bıçaklarla karşıladı

Afyonkarahisar'da kurulan semt pazarında, sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı pazara haber yapmaya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibini bir grup pazarcı esnafı ellerinde bıçaklarla karşıladı.

Afyonkarahisar'da kurulan semt pazarında, sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı pazara haber yapmaya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibini bir grup pazarcı esnafı ellerinde bıçaklarla karşıladı. Muhabirleri öfkeli pazarcıların elinden vatandaşlar kurtardı.

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Olay, kent merkezinde kurulan Uydukent pazar yerinde meydana geldi. Pazarda sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin haber yapmaya giden İHA ekiplerine, sebze meyve satışı yapan bir grup esnaf tepki gösterdi. İHA muhabirinin çekim yapmasını engelleyen bazı esnaflar, "Siz kimin adamısınız? Bu görüntüleri nerede kullanacaksınız? Burada kurallara uyulmuyor, çekim yaparak pazarı mı kapattıracaksınız" diyerek ellerine aldıkları bıçaklarla tehdit edip görüntüleri sildirmeye çalıştı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı


Olayın yaşandığı andan itibaren soğukkanlılığını koruyan İHA muhabirlerini ise çevredeki vatandaşlar araya girerek kurtardı.


Olayı öğrenen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'in talimatıyla pazara çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin gelmesinin ardından ise zabıta ekipleri bölgede denetim yaptı.


Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İHA ekibini pazarcı esnafı bıçaklarla karşıladı - Son Dakika
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