İHA Elazığ Bölge Müdürü Varlı'ya veda programı - Son Dakika

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) tarafından 7,5 yıl İHA Elazığ Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Halil İbrahim Varlı için veda programı düzenlendi.

FHGC tarafından Mersin'e tayini çıkan İhlas Haber Ajansı (İHA) Elazığ Bölge Müdürü Halil İbrahim Varlı için veda yemeği düzenlendi. Sivrice ilçesindeki Mavigöl Otel'de verilen ve samimi bir havada geçen yemeğe, Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FGHC Başkanı Semih Erdem, Kanal Fırat ve Kanal E Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmak, İhlas Haber Ajansı Elazığ Bölge Müdürü Halil İbrahim Varlı ile FGHC Başkan Yardımcısı Ahmet Toprak,yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Gazi Orhan, Çeşminaz Türker, İbrahim Menengiç ile İHA Elazığ Bölge Müdürlüğü'ne atanan Aydın Yorat katıldı.

Elazığ'a gönül veren bir gazetecinin aynı şekilde gittiği Mersin'e de değer katacağına inandıklarını belirten Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Değerli kardeşimiz, hemşehrimiz Halil İbrahim Varlı'yı Mersin'e uğurluyoruz. Biz burada görev yaptığımız süre içerisinde yaklaşık 12 aydır İbrahim bey ve tüm diğer meslektaşlarıyla birlikte müştereken uyum içerisinde herhangi bir incinme, kırılma olmaksızın birlikte çalıştık. Bu süre zarfında biz kendisinden razıyız. İnşallah, değerli kardeşimiz yeni tayin olmuş olduğu görevde de buradaki gibi başarılı çalışmalarını yürütür, devam ettirir. Elazığ'ı çok sevmiş. İnşallah, aynı frekansı, memnuniyeti hazzı gittiği yerde yaşar. Ben kendisine teşekkür ediyorum, yeni gelen halefi Aydın Yorat kardeşimize de hayırlı olsun dileğimi iletiyorum" dedi.

"Bütün gazete ve yerel televizyonlara çok faydası oluyordu"

FHGC Başkanı Semih Erdem ise "7,5 yıldır Elazığ'da başarıyla görev yapan İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürümüz Halil İbrahim Varlı beyin Mersin'e tayini çıktı. Biz de cemiyetimiz yönetim kurulu olarak valimiz ve belediye başkanımızın katılımıyla bir yemek vermeyi düşündük. Halil İbrahim beye gelecekteki meslek hayatında başarılar diliyorum. Zaten başarılı bir arkadaşımız. Ben ve yönetim kurulu üyelerimiz üzüldük çünkü biz kendisine alışmıştık. Ancak bu doğanın bir kanunu bir gün gidecekti, o da bugüne denk geldi. Bu işi hakkıyla yapan, ajansta büyük bir boşluğu dolduran bir yöneticimizdi. Ajans olarak bütün gazete ve yerel televizyonlara çok faydası oluyordu. Yeni gelen bölge müdürümüz de zaten bu açığı kapatacak diye inanıyoruz. Aydın bey tecrübeli bir arkadaşımız, ona da hoş geldin diyoruz" diye konuştu.

Program Vali Yırık, Başkan Şerifoğulları ile Cemiyet Başkanı Erdem tarafından Varlı'ya plaket takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu. - ELAZIĞ