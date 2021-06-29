Üye Girişi
İHA Elazığ Bölge Müdürü Varlı'ya veda programı - Son Dakika

İHA Elazığ Bölge Müdürü Varlı'ya veda programı

29.06.2021 10:47
İHA Elazığ Bölge Müdürü Varlı'ya veda programı, System.String[]

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) tarafından 7,5 yıl İHA Elazığ Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Halil İbrahim Varlı için veda programı düzenlendi.

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) tarafından 7,5 yıl İHA Elazığ Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Halil İbrahim Varlı için veda programı düzenlendi.

FHGC tarafından Mersin'e tayini çıkan İhlas Haber Ajansı (İHA) Elazığ Bölge Müdürü Halil İbrahim Varlı için veda yemeği düzenlendi. Sivrice ilçesindeki Mavigöl Otel'de verilen ve samimi bir havada geçen yemeğe, Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FGHC Başkanı Semih Erdem, Kanal Fırat ve Kanal E Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmak, İhlas Haber Ajansı Elazığ Bölge Müdürü Halil İbrahim Varlı ile FGHC Başkan Yardımcısı Ahmet Toprak,yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Gazi Orhan, Çeşminaz Türker, İbrahim Menengiç ile İHA Elazığ Bölge Müdürlüğü'ne atanan Aydın Yorat katıldı.

Elazığ'a gönül veren bir gazetecinin aynı şekilde gittiği Mersin'e de değer katacağına inandıklarını belirten Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Değerli kardeşimiz, hemşehrimiz Halil İbrahim Varlı'yı Mersin'e uğurluyoruz. Biz burada görev yaptığımız süre içerisinde yaklaşık 12 aydır İbrahim bey ve tüm diğer meslektaşlarıyla birlikte müştereken uyum içerisinde herhangi bir incinme, kırılma olmaksızın birlikte çalıştık. Bu süre zarfında biz kendisinden razıyız. İnşallah, değerli kardeşimiz yeni tayin olmuş olduğu görevde de buradaki gibi başarılı çalışmalarını yürütür, devam ettirir. Elazığ'ı çok sevmiş. İnşallah, aynı frekansı, memnuniyeti hazzı gittiği yerde yaşar. Ben kendisine teşekkür ediyorum, yeni gelen halefi Aydın Yorat kardeşimize de hayırlı olsun dileğimi iletiyorum" dedi.

"Bütün gazete ve yerel televizyonlara çok faydası oluyordu"

FHGC Başkanı Semih Erdem ise "7,5 yıldır Elazığ'da başarıyla görev yapan İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürümüz Halil İbrahim Varlı beyin Mersin'e tayini çıktı. Biz de cemiyetimiz yönetim kurulu olarak valimiz ve belediye başkanımızın katılımıyla bir yemek vermeyi düşündük. Halil İbrahim beye gelecekteki meslek hayatında başarılar diliyorum. Zaten başarılı bir arkadaşımız. Ben ve yönetim kurulu üyelerimiz üzüldük çünkü biz kendisine alışmıştık. Ancak bu doğanın bir kanunu bir gün gidecekti, o da bugüne denk geldi. Bu işi hakkıyla yapan, ajansta büyük bir boşluğu dolduran bir yöneticimizdi. Ajans olarak bütün gazete ve yerel televizyonlara çok faydası oluyordu. Yeni gelen bölge müdürümüz de zaten bu açığı kapatacak diye inanıyoruz. Aydın bey tecrübeli bir arkadaşımız, ona da hoş geldin diyoruz" diye konuştu.

Program Vali Yırık, Başkan Şerifoğulları ile Cemiyet Başkanı Erdem tarafından Varlı'ya plaket takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu. - ELAZIĞ

İHA Elazığ Bölge Müdürü Varlı'ya veda programı
İHA Elazığ Bölge Müdürü Varlı'ya veda programı
İHA Elazığ Bölge Müdürü Varlı'ya veda programı
İHA Elazığ Bölge Müdürü Varlı'ya veda programı

İhlas Haber Ajansı, Elazığ, Mersin, Fırat, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İHA Elazığ Bölge Müdürü Varlı'ya veda programı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek 11:02 Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı 10:54 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı 10:48 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı
Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih 10:35 Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti 10:20 Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek 10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı 10:00 UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü 00:48 Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü

Son Dakika Haberleri
10:54 Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi
10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
10:53 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı
10:47 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı
10:42 Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Dolar güne yükselişle başladı, 8,73'ten işlem görüyor
10:31 Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti
10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek
10:00 UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı
09:55 Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor
Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor         
11:11
Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi         
10:55
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır         
10:54
Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor         
10:43
Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti         
10:31
Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşk yaşıyor Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşk yaşıyor         
10:15
Türkiye'de Delta varyantı alarmı! Aşılamada ikinci doz süresi 4 haftaya düşürüldü Türkiye'de Delta varyantı alarmı! Aşılamada ikinci doz süresi 4 haftaya düşürüldü         
10:03
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor         
00:12
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda         
18:58
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 11:15:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İHA Elazığ Bölge Müdürü Varlı'ya veda programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement