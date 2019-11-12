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İHA Erzurum Bölge Müdürü Türkez, Ağrı'da Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu

7 saat önce

İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Ağrı'da çeşitli ziyaretlerde bulunduİHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, bir takım ziyaretler için geldiği Ağrı'da İHA Ağrı İl Temsilcisi Ahmet Genç ve muhabirler ile birlikte Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr.

İHA Erzurum Bölge Müdürü Türkez, Ağrı'da Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu, System.String[]

İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Ağrı'da çeşitli ziyaretlerde bulundu


İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, bir takım ziyaretler için geldiği Ağrı'da İHA Ağrı İl Temsilcisi Ahmet Genç ve muhabirler ile birlikte Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen'i makamlarında ziyaret etti.


Türkez, ziyaretlerde İhlas Haber Ajansı'nın çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler aktarırken, aynı zamanda kentte göreve yeni başlayan İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Genç, Erzurum, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:05 Kaynak: İHA
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