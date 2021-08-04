İHA eski Genel Müdürü Fevzi Kahraman'ın acı günü - Son Dakika

İHA eski Genel Müdürü Fevzi Kahraman'ın ablası Fatma Kahraman (88) vefat etti. 12 yıldır alzheimer tedavisi gören Fatma Kahraman, son 5 yıldır evinde yatarak tedavi görüyordu. Fatma Kahraman'ın cenazesi bugün İhlas Marmara Evleri Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Uşak Banaz Paşacık köyde aile kabristanına defnedilecek. - İSTANBUL

İHA eski Genel Müdürü Fevzi Kahraman'ın ablası Fatma Kahraman (88) vefat etti.

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