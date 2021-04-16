İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden - Son Dakika

İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden

16.04.2021 22:34

İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 36 yıldır düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında İhlas Haber Ajansı foto muhabirleri 5 ödüle birden layık görüldü Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 36 yıldır aralıksız olarak sürdürülen ve...

İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 36 yıldır düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında İhlas Haber Ajansı foto muhabirleri 5 ödüle birden layık görüldü

ANKARA - Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 36 yıldır aralıksız olarak sürdürülen ve Türk medyasının en prestijli yarışması olan Yılın Basın Fotoğrafları 2021'in kazananları belli oldu. İhlas Haber Ajansı foto muhabirleri çeşitli kategorilerde 5 ödül birden kazandı.

Türkiye'de düzenlenen en köklü fotoğraf organizasyonu olan Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasına 2020 yılında yaşanan olaylara damga vuran 5 bin 188 fotoğraf katıldı. Yılın Basın Fotoğrafları 2021'de 7 kategoride 28 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisini ödüle layık görüldü. Organizasyon içerisinde ayrıca 2 üniversite öğrencisi Ara Güler Özendirme Ödülü kazanırken Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri'nde ise 8 eser ödüllendirildi.

İhlas Haber Ajansı muhabiri Umutcan İşledici, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde 3 gün süren orman yangınının birçok noktadan müdahale ile söndürülmesinin ardından ortaya çıkan görüntüyü fotoğraf karesine yansıttı. Umutcan İşledici'nin drone ile çektiği fotoğraf Yılın Doğa ve Çevre Fotoğrafı olarak değerlendirilirken, birinciliği aldı. Doğa ve Çevre Fotoğrafı kategorisinde ikinciliği ise yine İhlas Haber Ajansı'ndan Ahmet Faruk Sarıkoç'un çektiği fotoğraf aldı. Sarıkoç, İstanbul'da yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı eşsiz görüntüsü ile ödüle layık görüldü.

Yılın Foto Röportajı kategorisinde İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Coşkun, Yunanistan sınırındaki göçmenlerin Avrupa yolculuğunda yaşadığı zorlukları yansıtan fotoğraf serisi üçüncülüğe layık görülürken, yine İsmail Coşkun'un, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence şehrinde sivillere saldırması sonucu bir adamın enkaza dönen evinden eşyalarını taşıdığını gösteren fotoğrafı Mustafa Pekcan Özel Ödülüne layık görüldü.

Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı kategorisinde ise Ahmet Faruk Sarıkoç, pandemi nedeniyle kapalı kalan camilerin aylar sonra açılması ve ilk cuma namazının İstanbul'da Mahmutbey Stadı'nda kılınmasını gösteren drone fotoğrafı ile üçüncülük ödülünü kazandı.

"Yılın Basın Fotoğrafı Karabağ'a"

Tüm ödül alan fotoğraflar arasından seçilen ve organizasyonun en önemli ödülü olan "Yılın Basın Fotoğrafı" bu yıl Azerbaycan Karabağ'dan bir fotoğraf karesine verildi. Sabah Gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım'ın, Foto Röportaj kategorisinde ikinci olan serisi içerisinde yer alan ve Yılın Basın Fotoğrafı ödülüne layık görülen karede Ermenistan'ın Karabağ'da Gence kentine yaptığı füze saldırısında bir yakınının ölüm haberini alan kadının acısı yer alıyor. Yıldırım ayrıca, Azerbaycan'ın zaferi ardından yaşanan sevinç fotoğrafıyla da YTB Özel Ödülü kazandı. Başkanlığını Coşkun Aral'ın üstlendiği TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2021 jürisinin yaptığı değerlendirmede, dünya medyasının Karabağ'da yaşananlara kayıtsız kaldığını, bu fotoğrafla Azerbaycan halkının haklı mücadelesine dikkat çekildiği vurgulandı.

Yılın Basın Fotoğrafları 2021 jürisinde şu isimler yer aldı:

"Yılın Basın Fotoğrafları Jüri Başkanı; Foto Muhabiri Coşkun Aral, Spor Toto Spor Fotoğrafları Jüri Başkanı; Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Türkiye Güzellikleri Jüri Başkanı; Foto Muhabiri Mustafa Seven, jüri üyeleri; Depo Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, EPA Türkiye Fotoğraf Editörü Tolga Bozoğlu, ANP Fotoğraf Editörü (Hollanda) Pelin Tatlı, TFMD Kurucu Üyesi Dursun Gündoğdu, Demirören Medya Fotoğraf Direktörü Bünyamin Aygün, Foto Muhabiri, Gazeteci (Almanya) Münir Bağrıaçık, Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Turgay Türker, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri TFMD Başkanı Rıza Özel, özel jüriler; AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Laundrut-Meyer, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ASKA Hotel İş Geliştirme Müdürü Mahir Gümüş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı Yakup Halit Bulut, SGDD ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Kavlak."

İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden
İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden
İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden
İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, İhlas Haber Ajansı, Azerbaycan, Türkiye, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İHA foto muhabirlerine 5 ödül birden - Son Dakika


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