İHA gündeme getirmişti, cazibe merkezine dönüşecek - Son Dakika

İHA gündeme getirmişti, cazibe merkezine dönüşecek

29.01.2021 17:26

İHA gündeme getirmişti, cazibe merkezine dönüşecek Kaderine terk edilen Kent Ormanı'nda çalışmalar başladı Karabük'te içerisinde bulunan tesislerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılıp parçalanması ile kaderine terk edilen Kent Ormanı yeniden başlayan çalışmalarla kentin gözde...

İHA gündeme getirmişti, cazibe merkezine dönüşecek

Kaderine terk edilen Kent Ormanı'nda çalışmalar başladı

KARABÜK - Karabük'te içerisinde bulunan tesislerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılıp parçalanması ile kaderine terk edilen Kent Ormanı yeniden başlayan çalışmalarla kentin gözde yerlerinden biri haline gelecek.

Şirinevler Mahallesi Kemal Atalay Caddesi üzerinde bulunan Kent Ormanı'nın içler acısı halini geçtiğimiz haftalarda İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber gündeme getirmişti. Alkoliklerin ve uyuşturucu kullananların uğrak mekanı olan ve kaderine terk edilen harabe görüntüsü halkın tepkisine neden oldu. İçerisindeki spor aletleri, tesisler ve doğayı izleme kuleleri ile kentin gözde yerlerinden olan Kent Ormanı için Karabük Belediyesi harekete geçti. Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerin ardından harabeye dönen Kent Ormanı, imzaların atılmasıyla belediyeye devredildi.

Devir işlemlerinin ardından Karabük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri dün çevresi çöp ile dolan orman içerisinde temizlik ve budama çalışmalarına başlarken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de bugün kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verilip kullanılmaz hale gelen tesislerin yıkımına başladı.

Fen İşleri Müdürü İrfan İnal ve Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Emin Ünal ile birlikte Kent Ormanı'nda incelemelerde bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kısa sürede tesisin şehir parkı gibi modern bir hale getirilerek halkın hizmetine sunulması için talimat verdi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Vergili, "Bildiğiniz gibi burası benim belediye başkanı seçildiğimde belediyemize aitti. Ama daha sonra Osman Kahveci Bey döneminde önce restore edip belediyeye verelim dediler, sonradan da bir şekilde birilerine ihale ile verdiler. Şuanda her taraf harabe, kimse ilgilenmemiş, burası mahalle sakinlerinin ve Karabüklülerin şikayetçi olduğu bir bölge oldu. Yaptığımız görüşmeler neticesinde burayı kiralamaya karar verdik" diye konuştu.

Kent Ormanı'nı en kısa sürede vatandaşların en güzel şekilde kullanabileceği, temizliği yapılan, bakımı yapılan bir hale getireceklerini belirten Vergili, "Vatandaşlarımız gece-gündüz yürüyüşlerini ve pikniklerini güvenli bir şekilde yapabilecek. Alan 370 dönümlük büyük bir alan, mimarlarımız çalışacak ve neler yapabileceğimize karar verecek. Burası daha önce bizde olsaydı çok daha farklı olurdu. Ama herkes buraya Karabük Belediyesinin eli değdiğinde ne hale geldiğini en kısa sürede görecek. Pandemi süreci bitmese bile Karabüklülere bu yaz burada çaylarını içireceğiz. Çünkü burası çok büyük bir alan ve Karabük'ün yarısı bile buraya gelse aralarında 5 metre mesafe olur" dedi.

Kent Ormanı, yapılacak olan ışıklandırma, güvenli yürüyüş parkuru, kafeleri, seyir terası, göleti, çocuk parkları, kamelyaları ve diğer üniteleriyle şehrin yeni cazibe merkezi olacak.

İHA gündeme getirmişti, cazibe merkezine dönüşecek
İHA gündeme getirmişti, cazibe merkezine dönüşecek
İHA gündeme getirmişti, cazibe merkezine dönüşecek
İHA gündeme getirmişti, cazibe merkezine dönüşecek

İhlas Haber Ajansı, Uyuşturucu, Şirinevler, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İHA gündeme getirmişti, cazibe merkezine dönüşecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tuğba Özay'ın fobik paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı Beşiktaş, Gervinho'yu transfer etmek istiyor Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti Diyetisyen Tuğçe Çeşmeli uyardı: Çocuklar 'tek tıkla' zararlı olan pek çok yiyeceğe kolayca ulaşabiliyor FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü! Çiçekçi 5 gençten 2'si öldü, 3'ü yaralandı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var
Üçüz bebekler hayata getirdikten sonra kanaması başlayan kadın, hayatını kaybetti Üçüz bebekler hayata getirdikten sonra kanaması başlayan kadın, hayatını kaybetti         
17:28
Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti         
17:17
Seda Bakan Shakira dansıyla hayranlarını mest eti Seda Bakan Shakira dansıyla hayranlarını mest eti         
16:59
Galatasaray DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı! Cumartesi günü İstanbul'da Galatasaray DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı! Cumartesi günü İstanbul'da         
16:40
Bir hafta önce iş başvurusu yaptığı hastaneye gelen doktor, meslektaşını öldürdükten sonra intihar etti Bir hafta önce iş başvurusu yaptığı hastaneye gelen doktor, meslektaşını öldürdükten sonra intihar etti         
15:56
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi         
15:49
Davutoğlu'ndan kendisi için Davutoğlu'ndan kendisi için "Açıklasaydık insan içine çıkamazdı" diyen Bahçeli'ye videolu mesaj: Hodri meydan         
15:12
Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu         
14:42
Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı         
13:18
Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu         
13:13
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 17:56:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İHA gündeme getirmişti, cazibe merkezine dönüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei