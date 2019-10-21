Son Dakika Haberleri: İHA güvenli bölgeyi gözetliyor
Son Dakika Güncel İHA güvenli bölgeyi gözetliyor

İHA güvenli bölgeyi gözetliyor

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli insansız hava araçları (İHA), teröristlerin güvenli hale getirilecek olan bölgeden çekilip çekilmediğini gözlüyor.

İHA güvenli bölgeyi gözetliyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli insansız hava araçları (İHA), teröristlerin güvenli hale getirilecek olan bölgeden çekilip çekilmediğini gözlüyor.


Barış Pınarı Harekatı'nda ABD ile varılan anlaşmanın ardından teröristlerin güvenli hale getirilecek olan bölgeden çekilip çekilmediği İHA'larla gözleniyor. Tel Abyad üzerinde uçan İHA, kameralara yansıdı. - ŞANLIURFA

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:16 Kaynak: İHA
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