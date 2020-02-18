İHA Iğdır İl Temsilcisi Tunç'tan Rektör Alma'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHA Iğdır İl Temsilcisi Tunç'tan Rektör Alma'ya ziyaret - Son Dakika

İHA Iğdır İl Temsilcisi Tunç'tan Rektör Alma'ya ziyaret

7 saat önce

İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır İl Temsilcisi Ercan Tunç, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı makamında ziyaret etti.

İHA Iğdır İl Temsilcisi Tunç'tan Rektör Alma'ya ziyaret, System.String[]

İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır İl Temsilcisi Ercan Tunç, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı makamında ziyaret etti.


Sohbet ortamında geçen ziyarette Rektör Alma, duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üniversite olarak Iğdır'a birçok yenilik kattıklarını dile getiren Rektör Alma, Iğdır Üniversitesinin gelişimini yakından takip ettiklerini belirtti. Rektör Alma, Iğdır Üniversitesi olarak birçok yeni proje de hazırladıklarını söyledi.


Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - IĞDIR

Iğdır Üniversitesi, Rektör, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:01 Kaynak: İHA
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