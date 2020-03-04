"İHA ile Görüntü İşleme Teknikleri Yardımıyla Enerji Hatlarının Kontrolü" projesine TÜBİTAK desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İHA ile Görüntü İşleme Teknikleri Yardımıyla Enerji Hatlarının Kontrolü' projesine TÜBİTAK desteği - Son Dakika

"İHA ile Görüntü İşleme Teknikleri Yardımıyla Enerji Hatlarının Kontrolü" projesine TÜBİTAK desteği

6 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Ahmet Birkan Namlı, Mehmet Yaşar Özkan, Metin Dikici ve Yusuf Ziya Göçer tarafından sunulan "İHA ile Görüntü İşleme Teknikleri Yardımıyla Enerji Hatlarının Kontrolü" başlıklı 2209-A Üniversite Öğrencileri...

Erzurum Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Ahmet Birkan Namlı, Mehmet Yaşar Özkan, Metin Dikici ve Yusuf Ziya Göçer tarafından sunulan "İHA ile Görüntü İşleme Teknikleri Yardımıyla Enerji Hatlarının Kontrolü" başlıklı 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.


Akademik danışmanlığını Doç. Dr. Nur Hüseyin Kaplan'ın üstlendiği proje kapsamında öğrenciler, tasarlayacakları İHA ile Yüksek Gerilim Hatları için güzergah planlaması ve kontrolü yapacaklar. İHA ile elde edilecek güzergah görüntüleri, görüntü işleme algoritmaları yardımıyla işlenecek ve alternatif güzergahlarda bulunan toplam ağaç sayısı ile kesilmesi gereken ağaç sayısını raporlayarak optimum güzergah tespiti yapacaklar. - ERZURUM

Mehmet Yaşar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:09 Kaynak: İHA
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