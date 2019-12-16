İHA'lar bugün KKTC'den uçmaya başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHA'lar bugün KKTC'den uçmaya başlayacak - Son Dakika

İHA'lar bugün KKTC'den uçmaya başlayacak

6 saat önce

KKTC'ye konuşlandırılması karar verilen Türkiye'ye ait İnsansız Hava Araçlarının (İHA) teknik malzemeleri 3 TIR'a yüklenmiş olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Geçitkale Havaalanı'na geldi.

İHA'lar bugün KKTC'den uçmaya başlayacak, System.String[]

KKTC'ye konuşlandırılması karar verilen Türkiye'ye ait İnsansız Hava Araçlarının (İHA) teknik malzemeleri 3 TIR'a yüklenmiş olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Geçitkale Havaalanı'na geldi.

KKTC heyetleri ile İHA pilotları toplantılar yaptı. Toplantılarda uçuşlarla ilgili teknik bilgiler değerlendirildi.

KKTC Bakanlar Kurulu, İsrail'in Rumlara 8 İHA verdiği, Fransa ve İtalya'nın savaş gemilerini Kıbrıs'a gönderdiği bir dönemde, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi yapılması kararı aldı.

Karar üzerine önceki gece  İHA ve SİHA'lara ait parçaları taşıyan 3 TIR, Gazimağusa gümrüğünden KKTC'ye girdi. Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA'lar bugünden itibaren Geçitkale'den havalanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Geçitkale Havaalanı'ndan görüntü

Muhabir Sefa Karahasan'ın anonsu


Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜBİTAK'a personel alınacak
Sağlık Bakanlığından uyarı: Uyuz tedavisini aksatmayın Erdoğan'ın "gerekirse kapatırız" dediği İncirlik Üssü hakkında neler biliyoruz? İncirlik'te nükleer silah var mı? Beş soruda İncirlik Üssü Türkiye'de 2019 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderleri belli oldu

Son Dakika Haberleri
16:10 Okulun çatısı alev alev yandı öğrenciler panik yaşadı - Son Dakika
16:10 Üretilen balığın yüzde 50'si Avrupa'ya ihraç ediliyor - Son Dakika
16:10 Tek odalı evde yaşayan aileye Bağlar Belediye Başkanından yardım eli - Son Dakika
16:10 Rize'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
16:10 Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Son Dakika
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 16:11:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İHA'lar bugün KKTC'den uçmaya başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]