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İHA'lar Bursa'da savaşıyor - Son Dakika

İHA'lar Bursa'da savaşıyor

06.09.2021 18:32

İHA'lar Bursa'da savaşıyor TEKNOFEST kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Savaşan İHA Yarışması, Yunuseli Havaalanı'nda yapılıyor.

İHA'lar Bursa'da savaşıyor

BURSA - TEKNOFEST kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Savaşan İHA Yarışması, Yunuseli Havaalanı'nda yapılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST kapsamındaki yarışlara 50 bin takımda yaklaşık 250 bin gençle rekor bir iştirak olduğunu söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da TEKNOFEST'in en önemli yarışmalarından birine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

TEKNOFEST 2021 kapsamında lise ve üniversite öğrencileri ile mezunların katıldığı Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışmaları Bursa Yunuseli Havaalanı'nda yapılıyor. Yarışmaya başvuran 391 takımdan 41'i finale kalmaya hak kazanırken, final müsabakaları da oldukça çekişmeli geçiyor. Döner Kanat, Sabit Kanat ve Serbest Görev olmak üzere 3 kategoride yapılan yarışları Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Arif Karademir ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Müdürü Ömer Kökçam da izledi. Sahada yarışan ekiplerin yanı sıra yarışma için son hazırlıklarını yapan ekipleri de ziyaret eden Başkan Aktaş ve beraberindekiler bütün takımlara başarılar diledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Savaş İHA Yarışmasının TEKNOFEST'in en önemli yarışlarından biri olduğunu söyledi. TEKNOFEST kapsamında geleceğin teknolojilerini hedefleyen 35 farklı teknoloji yarışması olduğunu dile getiren Kacır, "Oldukça zorlu bir yarışmaya Bursa'mız ev sahipliği yapıyor. Bursa'nın ev sahipliğini önemli görünüyoruz. Bursa bir tarih, medeniyet ve kültür şehri olduğu kadar sanayi ve teknoloji şehri. İhracatımızda da önemli yeri var. Yüksek teknoloji üretme kabiliyetine haiz bir şehir. Bursa'nın insan kaynağının gelişimine, gençlerimizin sanayi ve teknoloji süreçlerine katılmalarına da bu organizasyon katkı sunacaktır. TEKNOFEST'e ilgi her yıl katlanarak artıyor. Bu yıl 50 bin takım ve yaklaşık 250 bin genç yarışmalarımıza katılıyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bir alaka var. Finalist takımları ziyaret ettik. Ülkemizin 4 bir yanından takımlar var. Eylül ayı Türkiye'nin TEKNOFEST ayı, milli teknoloji hamlesi ayı oldu. Heyecan Eylül ayı boyunca devam edecek ve inşallah 21 - 26 Eylül'de Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla şampiyonlara ödüllerine vereceğiz" dedi.

Bursa öncü olmaya devam edecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da İHA yarışlarına ev sahipliği yapmaları nedeniyle TEKNOFEST heyecanının Bursa'da da fazlasıyla yaşandığını vurguladı. TEKNOFEST yarışlarının en önemlilerinden birinin Bursa'da yapılmasının ayrı bir gurur olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Bursa'mız çok daha farklı organizasyonlara ev sahipliği yapacak altyapıya sahip. Ciddi sanayi ve teknoloji altyapısı olan bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, Sanayi Bakanımızın öncülüğünde TOGG'un Bursa'da başlattığı yerli ve milli otomotiv fabrikamız da bunun önemli bir göstergesi. Bursa, tarihi, kültürü, turizmiyle öncü olduğu gibi teknoloji hamleleriyle de öncü şehirlerden biri olmaya devam edecek. İnşallah bu organizasyon da milli teknoloji hamlesine katkı verecektir" diye konuştu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Müdürü Ömer Kökçam ise 250 bin TL ödüllü en önemli yarışın Bursa'da yapıldığını hatırlatarak, Bursalıları da Yunuseli Havaalanı'na gelerek bu heyecana ortak olmaya davet etti.

İHA'lar Bursa'da savaşıyor
İHA'lar Bursa'da savaşıyor
İHA'lar Bursa'da savaşıyor
İHA'lar Bursa'da savaşıyor
İHA'lar Bursa'da savaşıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İhlas Haber Ajansı, Mehmet Fatih, Bursa, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İHA'lar Bursa'da savaşıyor - Son Dakika


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