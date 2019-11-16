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İHA'lar, GPS olmayan ortamda da görev yapacak

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattıklarını açıkladı.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi:

"Geleceğin harekat ortamına bugünden hazırlanıyoruz. Yapay zeka destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık."

(İHA)

İHA'lar, GPS olmayan ortamda da görev yapacak

İsmail Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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