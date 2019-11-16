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İHA'lar, GPS olmayan ortamda da görev yapacak
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattıklarını açıkladı.
Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi:
"Geleceğin harekat ortamına bugünden hazırlanıyoruz. Yapay zeka destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık."
(İHA)
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