İHA'lar, GPS olmayan ortamda da görev yapacak

"Geleceğin harekat ortamına bugünden hazırlanıyoruz. Yapay zeka destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık."

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir , İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattıklarını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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