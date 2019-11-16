Son Dakika Haberleri: İHA'lar, GPS olmayan ortamda da görev yapacak
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İHA'lar, GPS olmayan ortamda da görev yapacak

6 saat önce

SAVUNMA Sanayi Başkanı Başkanı İsmail Demir, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapabilmesi için proje başlattıklarını duyurdu.

İHA'lar, GPS olmayan ortamda da görev yapacak, System.String[]

SAVUNMA Sanayi Başkanı Başkanı İsmail Demir, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapabilmesi için proje başlattıklarını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) Twitter hesabından açıklama yapan SBB İsmail Demir, "Geleceğin harekat ortamına bugünden hazırlanıyoruz. Yapay zeka destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:44 Kaynak: DHA
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