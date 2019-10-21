İHA'lar güvenli bölgeyi gözetliyor
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İHA'lar güvenli bölgeyi gözetliyor Teröristlerin çekilmesi İHA'lar ile izleniyorŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatında görev yapan yerli İHA'lar, (İnsansız Hava Aracı) teröristlerin güvenli hale getirilecek olan bölgeden çekilip çekilmediğini gözlüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:11 Kaynak: İHA
İHA'lar güvenli bölgeyi gözetliyor
Teröristlerin çekilmesi İHA'lar ile izleniyor
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatında görev yapan yerli İHA'lar, (İnsansız Hava Aracı) teröristlerin güvenli hale getirilecek olan bölgeden çekilip çekilmediğini gözlüyor.
Barış Pınarı Harekatında ABD ile varılan anlaşmanın ardından bölgede görev yapan yerli İHA'lar, (İnsansız Hava Aracı) teröristlerin güvenli hale getirilecek olan bölgeden çekilip çekilmediğini gözlüyor. Telabyad üzerinde uçan insansız hava aracı kameralara yansıdı. Sınırın iç kesimlerine doğru giren İHA'nın teröristlerin çekilip çekilmediğini kontrol ettiği öğrenildi.
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