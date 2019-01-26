Son Dakika Haberleri: İHA'lar hava kirliliğiyle mücadele edecek

İHA'lar hava kirliliğiyle mücadele edecek

1 saat önce

İHA'larca toplanan yeşil alan ve duman verisi kullanılarak hava kirliliği skoru belirlenecek.

İHA'lar hava kirliliğiyle mücadele edecek, System.String[]
İHA'larca toplanan yeşil alan ve duman verisi kullanılarak hava kirliliği skoru belirlenecek. Bununla bir bölgede açılacak fabrikalara, sanayi bölgelerine ve inşa edilecek konutlara ilişkin öneriler oluşturulacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:28 

Ekonomi
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