İHA'lar hava kirliliğiyle mücadele edecek
1 saat önce
İHA'larca toplanan yeşil alan ve duman verisi kullanılarak hava kirliliği skoru belirlenecek.
İHA'larca toplanan yeşil alan ve duman verisi kullanılarak hava kirliliği skoru belirlenecek. Bununla bir bölgede açılacak fabrikalara, sanayi bölgelerine ve inşa edilecek konutlara ilişkin öneriler oluşturulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:28
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