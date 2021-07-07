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İHA'lar kaçak avcıların da korkulu rüyası olacak - Son Dakika

İHA'lar kaçak avcıların da korkulu rüyası olacak

07.07.2021 10:34

- İHA'lar kaçak avcıların da korkulu rüyası olacak Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürü Dr.

- İHA'lar kaçak avcıların da korkulu rüyası olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay:

"Bu yıl av sezonunda kaçak avcılığın önlenmesinde dünyaca ünlü İHA'lar kullanılacak"

Geçen yıl kaçak avcılık yapan 300 balıkçı teknesine el konuldu"

-"İHA'lar denizlerimizde kaçak avcılık yapacakların da korkulu rüyası olacak"

"Geçen yıl deniz ve çoğunluğu iç sularımız olmak üzere 6 milyon yavru balık bıraktık, bu yıl 50 milyon adete çıkartılacak" -2023 hedefimiz ise 100 milyon adet balık yavrusu bırakmak"

ANTALYA - ANTALYA-Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Türk denizlerinde kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla İnsansız Hava Araçlarının görev yapacağını belirterek, geçen yıl kaçak avcılık yapan 300 balıkçı teknesine el konulduğunu bildirdi. Atalay, geçen yıl deniz ve iç sulara çoğunluğu sazan olmak üzere 6 milyon adet yavru balık bırakıldığını hatırlatarak, "Bu yıl 50 milyon adete çıkartılacak, 2023 hedefimiz ise 100 milyon adet balık yavrusu bırakmak"dedi.

Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, siyanürden yüzlerce kat daha zehirli olan balon balığının derisi ve yüzgeçleri ile zehrinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi için AR-GE çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Türkiye'nin balık yetiştiriciliğinde çok ileri düzeyde olduğunu belirten Atalay, kamu ve özel sektör iş birliği ile başta levrek olmak üzere kalkan, iç sular için yayın balığı, kaya levreği (granyoz) ile Akdeniz bölgesinin en lezzetli balığı olan lagos yetiştiriciliğini başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Levrek ve kalkan balığı yetiştirilmesi konusunda Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme Eğitme Enstitüsü tarafından Ar-Ge çalışmalarının sürekli yapıldığının altını çizen Atalay,"Özellikle kalkan balığını üretebilen ender ülkelerden biriyiz. Kalkan balığı, yayın balığı, lagos ve kaya levreği üretimi geliştiriliyor. Lagos balığı dünyada tek Türkiye'de özel firma tarafından üretiliyor. Türkiye olarak balık yetiştiriciliği konusunda çok ileri düzeydeyiz. Diğer ülkeler bizim çalışmalarımızı takip ediyor. Kalkan balığını devlet olarak üretiyor ve denizlerimize stok olarak bırakıyoruz"diye konuştu.

Balık Avcılığı Yasası'nda 2020 Ocak ayında yeni düzenleme yapıldığının altını çizen Atalay, bu düzenleme ile Türkiye'de balık avcılığının disiplin altına alındığını kaydetti.

"İHA'lar kaçak avcıları gözetleyecek"

Bu düzenleme ile gerçek balıkçıların, alnının teri ile balıkçılık yapanların, ruhsatı bulunan balıkçıların işlerini daha rahat yapabilir hale geldiğini dile getiren Atalay, "Balık avcılığı disiplin altına alındı. Karadeniz'de, Marmara ve Akdeniz'de hiçbir ruhsatı olmadan kaçak avcılık yapan tekneler vardı. Bu gerçek balıkçılar üzerinde baskı oluşturuyordu. Valilikler ve Sahil Güvenlik denetimleri, Tarım Orman Müdürlükleri denetimleri sayesinde kaçak avcılık yapan 300'e yakın tekneye el konuldu. Kamu kurum ve kuruluşları talep ederse bu tekneleri ücretsiz veriyoruz. Talep olmaması halinde imha ediyor ve MKE'ye veriyoruz. 300 tekne dediğimiz tekne, bazı ülkelerin toplam balıkçı filosuna eşit. Küçümsememek gerekiyor. Bu kaçak teknelerin kaydı ruhsatı falan yoktu. Gece kimsenin girmediği koylara girip avcılık yapıyorlardı. Sahil Güvenlik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü olarak sıkı bir takip yapıyoruz. Bu sene dünyaca meşhur İHA'larımız takipte, onlarda kullanılacak. Bu yıl av sezonunda kaçak avcılığın önlenmesinde dünyaca ünlü İHA'lar kullanılacak. İHA'lar denizlerimizde kaçak avcılık yapacakların da korkulu rüyası olacak. Bunun için Bayraktar firmasına teşekkür ediyoruz"diye konuştu.

"2023 hedefi 100 milyon yavru balık"

Türkiye iç sularına 300 bin adet yavru yayın balığı bırakılacağını anlatan Atalay," Yayın balığı üretimi Antalya'da Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitme Enstitüsü'nde gerçekleştiriliyor. Geçen yıl deniz ve iç sularımıza çoğunluğu sazan olmak üzere 6 milyon adet yavru balık bırakıldı. Bu yıl 50 milyon adete çıkartılacak. 2023 hedefimiz ise 100 milyon adet balık yavrusu bırakmak. Böylece balıkçımıza ve olta balıkçımıza katkı sunmak istiyoruz. 100 milyon az bir rakam değil. Nüfusumuz 82 milyon. Kişi başından daha fazla bir balık bırakacağız. Tatlı su kaynaklarımızı korumamız gerekiyor. Balık araştırmaları ve balıklandırma için bizim 20 milyon liralık bütçemiz var. 5 milyon lira destekleme, TAGEM'de bir bu kadar olmak üzere yıllık 50 milyon lira balıkçılık için bütçe ayrılıyor" diye konuştu.

İHA'lar kaçak avcıların da korkulu rüyası olacak
İHA'lar kaçak avcıların da korkulu rüyası olacak
İHA'lar kaçak avcıların da korkulu rüyası olacak
İHA'lar kaçak avcıların da korkulu rüyası olacak
İHA'lar kaçak avcıların da korkulu rüyası olacak
İHA'lar kaçak avcıların da korkulu rüyası olacak
İHA'lar kaçak avcıların da korkulu rüyası olacak

İhlas Haber Ajansı, Türkiye, Akdeniz, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İHA'lar kaçak avcıların da korkulu rüyası olacak - Son Dakika Ekonomi


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