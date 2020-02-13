İHA'lar nasıl hayat kurtarıyor? Afrika'da Amazon ve Google'ı geride bırakan acil drone hattı zipline - Son Dakika
Son Dakika Dünya İHA'lar nasıl hayat kurtarıyor? Afrika'da Amazon ve Google'ı geride bırakan acil drone hattı zipline - Son Dakika Dünya

İHA'lar nasıl hayat kurtarıyor? Afrika'da Amazon ve Google'ı geride bırakan acil drone hattı zipline

6 saat önce

Kan ya da herhangi bir tıbbi malzeme acil vakalarda hayat kurtaran gereksinimler. Peki alt yapıdan yoksun bir coğrafyada bunlara nasıl ulaşılır? İnsansız hava araçları çözüm mü? Afrika'da 2016'dan beri hizmet veren Zipline acil drone hattı bu sorulara yanıt olabilir.

İHA'lar nasıl hayat kurtarıyor? Afrika'da Amazon ve Google'ı geride bırakan acil drone hattı zipline, System.String[]

Kan, serum, aşı ya da bazen basit bir tıbbi malzeme, acil vakalarda hayat kurtaran gereksinimler. İhtiyaç anında sadece bulmak yeterli değil; bunların zamanında ve doğru koşullarda yerine ulaştırılması en az o kadar önemli. Peki gelişmiş alt yapı ve iletişim imkanlarından yoksun bir coğrafyada bu ne kadar mümkün? İnsansız hava araçları (İHA) çözüm olabilir mi?


Afrika kıtasındayız. Yukarıdaki sorulara yanıt arayan ABD'li start-up şirketi Zipline, önce 2016'da Ruanda, üç yıl sonrasında ise Gana'da 'acil drone hattı' projesini hayata geçirmiş.

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Afrika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:17 
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