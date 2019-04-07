Son Dakika Haberleri: İha'lar Tespit Etti Şırnak'ta 5 Terörist Öldürüldü

İha'lar Tespit Etti Şırnak'ta 5 Terörist Öldürüldü

1 saat önce

Şırnak merkez Bestler Dereler bölgesinde, İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İha'lar Tespit Etti Şırnak'ta 5 Terörist Öldürüldü, System.String[]
Şırnak merkez Bestler Dereler bölgesinde, İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası başlatılan arama tarama faaliyetlerinde cephanelik ele geçirilirken, malzemeler arasında Türkiye bayrağının bulunması dikkat çekti. Şırnak merkez Bestler-Dereler bölgesinde İHA ile bir grup terörist tespit edildi. Teröristlerin tespit edilmesi sonrası düzenlenen hava harekatının ardından Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'na bağlı birlikler araziye inerek arama tarama faaliyeti icra etti. Yapılan aramalarda 5 teröristin cenazesine ulaşıldı. Aramalarda ayrıca, 1 adet AT-4 tanksavar füzesi, 1 adet RPG7 roketatar, 5 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet RPG antipersonel roket mühimmatı, 2 adet RPG anti-tank roket mühimmatı, 2 adet RPG yüksek tahrip güçlü termobarik mühimmat, 1 adet M16 A2 piyade tüfeği, 2 adet kız keleşi olarak bilinen AKS-74U piyade tüfeği, 1 adet suikast tabancası, 18 adet içi dolu kalaşnikof şarjörü, 8 adet el bombası, 8 adet zaman ayarlı patlatma düzeneği, 2 adet frekans bulucu radyo, 12 adet el yapımı patlayıcı patlatmakta kullanılan uzaktan komuta sinyal cihazı, 88 adet çeşitli ebatlarda pil, bol miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:56 Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Bestler-Dereler, Şırnak, Güncel
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