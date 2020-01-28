İha'ların gözünden elazığ deprem bölgesi havadan böyle görüntülendi-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İha'ların gözünden elazığ deprem bölgesi havadan böyle görüntülendi-1 - Son Dakika

İha'ların gözünden elazığ deprem bölgesi havadan böyle görüntülendi-1

6 saat önce

İHA'ların gözünden Elazığ deprem bölgesi havadan böyle görüntülendi-1.

İHA'ların gözünden Elazığ deprem bölgesi havadan böyle görüntülendi-1

İha'ların gözünden elazığ deprem bölgesi havadan böyle görüntülendi-1

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:20 Kaynak: DHA
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