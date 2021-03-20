İHA'ların keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerine ASELSAN'dan yerli çözüm - Son Dakika

İHA'ların keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerine ASELSAN'dan yerli çözüm

20.03.2021 10:52

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bayraktar insansız hava araçlarının Kanada'dan aldığı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerine (CATS) ambargo uygulanmaya başlandığını anımsatarak, ASELSAN'ın geliştirdiği CATS sisteminin İHA'larda başarılı bir şekilde test edildiğini...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bayraktar insansız hava araçlarının Kanada'dan aldığı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerine (CATS) ambargo uygulanmaya başlandığını anımsatarak, ASELSAN'ın geliştirdiği CATS sisteminin İHA'larda başarılı bir şekilde test edildiğini ve aktif olarak kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Varank, ASELSAN'ın Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığının bulunduğu Akyurt tesislerini ziyaret etti. Ziyarette Varank'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün eşlik etti. ASELSAN'ın geliştirdiği yeni sistemlerle, gelecek planlamalarına ilişkin bilgi alan Varank, çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyareti sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Varank, ASELSAN'ın Akyurt tesislerinde özellikle elektro-optik ve aviyonik sistemleri geliştirdiğini ve ürettiğini söyledi.

Türkiye'nin kendi teknolojilerini üretmede son yıllarda büyük gayret içinde olduğuna dikkati çeken Varank, "Bunun en önemli alanlarından biri de savunma sanayisi. Birçok ülke Türkiye'ye şu anda gizli ya da açık ambargo uyguluyor, birçok ürüne kısıt getiriyor. Son yıllarda yakaladığımız gayretle birlikte Türkiye, savunma sanayisinde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranlarını yüzde 70'lerin üzerine çıkardı." diye konuştu.

Varank, platform seviyesinde üretilen ürünlerin yanı sıra, bunların içindeki ekipmanların da üretilmesinin önemini vurgulayarak, "Bir sistemi kendiniz geliştirseniz de içinde çok kritik bir parçayı üretemiyorsanız o sistemleri kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla ASELSAN'ın Akyurt'taki tesisleri bu manada da Türkiye'de dışa bağımlılığı azaltmak ve katma değerli ürün geliştirmek anlamında önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Aktif olarak kullanılıyor"

ASELSAN'ın hava platformları için geliştirdiği elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi "CATS" hakkında bilgi veren Varank, şunları kaydetti:

"Bunlar insansız hava araçlarında hem gözlem yapan hem de lazer işaretleme yapan sistemler. Son dönemde Bayraktar'ların aldığı CATS sistemlerine Kanada ambargo uygulamaya başladı, ihracatına yasak getirdi. ASELSAN'ın geliştirdiği bu sistem, İHA'larda başarılı bir şekilde test edildi ve şu anda aktif olarak kullanılıyor. Yurt dışından almamıza kısıt getirilen İHA'larda kullanılan kameralar bu sistemlerdi, burada çok başarılı bir şekilde yapılmış."

Varank, ASELSAN'ın elektro-optik alanında önemli kabiliyetleri bulunduğunu ifade ederek, Türkiye'nin savunması ve güvenliğiyle ilgili çok önemli sitemleri geliştirdiğini anlattı.

Şirketin taarruza dönük sistemleri de geliştirdiğine işaret eden Varank, şöyle konuştu:

"ASELSAN, özellikle havacılık alanında çok önemli kabiliyetlere sahip. Aviyonik sistemler ve bunların yönetimiyle ilgili sistemler de burada geliştiriliyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin üreteceği çok önemli platformların aviyonik sistemlerinde ASELSAN çok etkili. Tüm bu sistemler tasarlanıyor, geliştiriliyor; uçaklarımıza, helikopterlerimize uygulamaları yapılıyor. Hem bu platformları üreten firmalarımız hem de bu manada onlara destek sağlayan

ASELSAN gerçekten çok başarılı işler çıkarıyor."

"TÜBİTAK SAGE ve İLTAREN ile savunma sanayii alanında çalışıyoruz"

Varank, bakanlığın bağlı kuruluşları TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ve TÜBİTAK İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) ile birlikte kendilerinin de savunma sanayisinde faaliyet gösterdiklerini anımsattı.

ASELSAN ziyaretinde gelecek dönemde nelerin yapılabileceğiyle ilgili görüşmelerin de yapıldığını dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Burada gördüğümüz kabiliyetler, insana olan yatırım gerçekten etkileyici. ASELSAN'ı önümüzdeki dönemde hem savunma sanayisinde hem de diğer ticari sistemlerde çok daha başarılı şekilde görebileceğiz. Son dönemde geçen yıla ilişkin ciro ve ihracat rakamları açıklandı. Dünyanın en büyük savunma sanayisi firmaları arasında 7 şirketimiz var bunlardan biri de ASELSAN. İnşallah hem buradaki kabiliyetlerini hem de diğer Türkiye'deki altyapılarını kullanarak çok daha başarılı bir ASELSAN'ı önümüzdeki dönemde görebileceğiz."

İHA'ların keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerine ASELSAN'dan yerli çözüm
İHA'ların keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerine ASELSAN'dan yerli çözüm
İHA'ların keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerine ASELSAN'dan yerli çözüm
İHA'ların keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerine ASELSAN'dan yerli çözüm

İhlas Haber Ajansı, Mustafa Varank, Türkiye, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHA'ların keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerine ASELSAN'dan yerli çözüm - Son Dakika


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