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İHA'ların tespit ettiği orman yangınları, helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika

İHA'ların tespit ettiği orman yangınları, helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı

05.08.2021 10:50

Adana ve Osmaniye'de, İHA'ların nokta tespitiyle yer bildirmesi, söndürme uçakları ve helikopterleri ile yer ekiplerinin özverili çalışmalarıyla 27 Temmuz-4 Ağustos'ta çıkan 32 orman yangınından bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.

Adana ve Osmaniye'de, İHA'ların nokta tespitiyle yer bildirmesi, söndürme uçakları ve helikopterleri ile yer ekiplerinin özverili çalışmalarıyla 27 Temmuz-4 Ağustos'ta çıkan 32 orman yangınından bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.

Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Adana ve Osmaniye'de 27 Temmuz-4 Ağustos'ta 32 orman yangını çıktı.

Adana'da 27 ve Osmaniye'de 5 orman yangınından, havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözler ve yer ekiplerinin müdahalesiyle bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.

Yangın Komuta Merkezine İHA'ların ilettiği görüntüler, alevlerin söndürülmesinde önemli rol oynadı.

İHA'ların ilettiği noktalara "tam isabet" su bırakan uçak ve helikopterler ile kara ekiplerinin müdahalesi, yangınların söndürülmesini sağladı.

Bölgedeki sarp arazi yapısı nedeniyle havadan müdahalenin önem taşıdığı noktalarda, çok sayıda uçak ve helikopter görev aldı.

Alevlere müdahale, pilotların cep telefonu kamerasında

İHA'dan alınan görüntülerle yangın bölgesine yönlendirilen hava ekipleri, yangınla mücadelede önemli görev üstlendi.

Helikopter pilotları, alevlere müdahale ettikleri anları cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, sarp arazi nedeniyle karadan müdahalede güçlük çekilen alanlara helikopter ve uçakların "nokta atışı" su bırakması yansıdı.

Adana ve Osmaniye'de 32 yangın kontrol altında veya söndürüldü

Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 27 Temmuz-4 Ağustos'ta 32 orman yangını çıktı. Bazıları 4 gün süren yangınların bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve rüzgarı da etkisiyle İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerine sıçrayan yangın, karadan 24 saat, havadan da günün ilk ışıklarıyla başlayıp gün batımına kadar süren müdahalelerle 31 Temmuz'da kontrol altına alındı.

Ekipler, Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangını da özverili çalışmayla 31 Temmuz'da kontrol altına aldı.

Osmaniye'de merkeze bağlı Kazmaca köyünde 28 Temmuz'da başlayıp Kadirli ilçesine kadar yayılan yangın, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesiyle 31 Temmuz'da kontrol altına alındı.

İHA'ların tespit ettiği orman yangınları, helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı
İHA'ların tespit ettiği orman yangınları, helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı
İHA'ların tespit ettiği orman yangınları, helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı
İHA'ların tespit ettiği orman yangınları, helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı, Helikopter, Osmaniye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHA'ların tespit ettiği orman yangınları, helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika


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