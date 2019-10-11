Son Dakika Haberleri: Iha'ların tespit ettiği, teröristlere ait doçka uçaksavar monteli araç, tam isabetle vuruldu
Son Dakika Güncel Iha'ların tespit ettiği, teröristlere ait doçka uçaksavar monteli araç, tam isabetle vuruldu

Iha'ların tespit ettiği, teröristlere ait doçka uçaksavar monteli araç, tam isabetle vuruldu

1 saat önce

IHA'ların tespit ettiği, teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, tam isabetle vuruldu.

IHA'ların tespit ettiği, teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, tam isabetle vuruldu

Iha'ların tespit ettiği, teröristlere ait doçka uçaksavar monteli araç, tam isabetle vuruldu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:41 Kaynak: DHA
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