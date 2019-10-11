Iha'ların tespit ettiği, teröristlere ait doçka uçaksavar monteli araç, tam isabetle vuruldu
1 saat önce
IHA'ların tespit ettiği, teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, tam isabetle vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:41 Kaynak: DHA
IHA'ların tespit ettiği, teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, tam isabetle vuruldu
Barış Pınarı Harekatı'nda terörist hedeflerinin vurulma anı kameraya yansıdı Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar açıkladı! PKK'lı hesaplar canlı yayın ekibini hedef göstermiş PKK'nın "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanı kendi yayınladıkları videoda ortaya çıktı İstanbul Barosu paylaştığı görüntüler gündem olan avukat hakkında soruşturma başlattı