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İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül - Son Dakika

İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül

17.08.2021 09:13

İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç, "Pandemide İlk Cuma" isimli fotoğrafıyla ödül aldı Sultangazi Belediyesinin düzenlediği, "Sosyal Mesafede O An" fotoğraf yarışmasına "Pandemide İlk Cuma" isimli fotoğrafıyla katılarak dereceye giren İhlas Haber Ajansı muhabiri...

İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül

İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç, "Pandemide İlk Cuma" isimli fotoğrafıyla ödül aldı

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesinin düzenlediği, "Sosyal Mesafede O An" fotoğraf yarışmasına "Pandemide İlk Cuma" isimli fotoğrafıyla katılarak dereceye giren İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Sarıkoç üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Sultangazi Belediyesi'nin pandemi süreci dolayısıyla düzenlediği, "Sosyal Mesafede O An" isimli fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu. "Sosyal Mesafede O An" fotoğraf yarışmasının ödül töreni dün akşam Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayında yapıldı. Ödül törenine yarışmaya katılan fotoğrafçılar ve yakınlarının yanı sıra Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. "Pandemide İlk Cuma" isimli fotoğrafıyla yarışmaya katılan İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Sarıkoç üçüncülük ödülüne layık görüldü.

"Biz bugün o hatıraları fotoğraf olarak hanemize yazmış olduk"

Ödül töreninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sosyal mesafe temizlik hijyen kurallarına dikkat ediyoruz bundan sonra da dikkat edeceğiz. Ama biz bugün o hatıraları fotoğraf olarak hanemize yazmış olduk. Çıktığınızda hepinize o fotoğraf sergimizdeki fotoğrafların arşiv olacak şekilde kitapçığını size hediye etmiş olacağız. Bu sizler için o anı yaşatan bir fotoğraf sergisini hem eviniz girecek hem de bir kitapçığı olacak. Biz Sultangazi Belediyesi olarak en azından bundan sonraki nesillere bu mekanı bu huzuru ulaştırdığımızda kendimizi çok daha mutlu hissedeceğiz. Maske, mesafe ve temizlik kuralına ısrarla riayet edelim ve bu süreci hep birlikte daha sağlıklı biçimde atlatalım" dedi

"Çok özel bir andı benim için"

Yarışmada dereceye girerek üçüncülük ödülünü alan Ahmet Sarıkoç, "Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart'ta toplu halde ibadet edilmesine bir süre ara verildi. Ardından 29 Mayıs'ta yayınlanan bir genelge ile toplu halde ibadete izin verildi. Bağcılar Mahmutbey Stadyumunda izin verildikten sonra ilk Cuma günü sosyal mesafe kurallarına ve maske ve hijyen kurallarına uyarak namaz kılmaya izin verildi. Ben de o anda oradaydım. Çok özel bir andı benim için. Bir salgın hastalıkta yüzlerce kişinin bir araya gelip ibadet etmesi. Ben de o anları ölümsüzleştirmek istedim ve fotoğraf makinemle yerden fotoğraflamaya çalıştım. Tabi ki kadrajıma hepsi sığmadığı için biraz teknolojiden istifade ettim. Yanımda getirdiğim drone ile havalanarak tam 90 dereceden bütün cemaati alacak şekilde stat da gözükerek böyle bir fotoğraf çektim" şeklinde konuştu.

İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül
İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül
İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül
İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül
İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül
İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül
İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül
İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül
İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül
İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül
İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül
İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül
İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül
İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül
İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül
İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül

Abdurrahman Dursun, İhlas Haber Ajansı, Sultangazi, Cuma, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç'a ödül - Son Dakika


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