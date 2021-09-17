İHA muhabiri Aziz Karataş'a "Yılın en iyi erkek haber muhabiri" ödülü

Altın Melek Ödülleri töreninde İHA Muhabiri Aziz Karataş, 'Yılın en iyi erkek haber muhabiri' ödülünün sahibi oldu.

Geleneksel hale gelen Altın Melek Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Olcay Kutluca'nın yönetim kurulu başkanlığında hazırlanan ödül töreni çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleştirildi. İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Aziz Karataş düzenlenen gecede "Yılın en iyi erkek haber muhabiri" ödülünün sahibi oldu. Gecede konuşma yapan Karataş, ödülünü tüm İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanlarına armağan etti. - İSTANBUL